Três pessoas morrem carbonizadas em queda de avião no interior de SP

De acordo com a corporação, o avião decolou de um aeródromo particular localizado na Fazenda Bonanza, na área rural do município, e caiu pouco após levantar voo. Os bombeiros foram acionados às 11h52 para atender a ocorrência e enviaram quatro viaturas até o local.

