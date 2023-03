Três morrem e dois ficam feridos a tiros durante festa em São Carlos, no interior de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cinco homens foram baleados na noite deste sábado (25), durante uma festa na rua Dona Alexandrina, no centro de São Carlos (a 232 km de São Paulo). Três morreram —um deles, o atirador— e dois foram socorridos à Santa Casa de São Carlos.

A Polícia Militar afirmou que recebeu chamado para atender a ocorrência por volta de 20h45.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo, o rapaz estaria no evento, junto com as vítimas, quando começou a ingerir bebida alcoólica e importunar as pessoas. Por este motivo, foi retirado do ambiente. Depois, ele retornou ao local armado e atirou contra as vítimas.

"Policiais militares já estavam pelo local atendendo a uma denúncia de perturbação do sossego, quando viram o suspeito tentando fugir e deram ordem de parada. O homem não obedeceu e apontou a arma contra os PMs, que intervieram. O suspeito morreu ainda no local", diz trecho da nota enviada à reportagem.

O veículo do autor e as armas usadas na ação foram apreendidas. O caso foi registrado como homicídio, tentativa de homicídio e morte decorrente de intervenção policial pela Delegacia Seccional de São Carlos, que requisitou perícia.

Um dos mortos é Leandro César Pereira, 41. No dia 20 de março, ele havia postado em seu perfil do Facebook o convite para a festa, em comemoração ao aniversário da Facção Tequila, do motoclube Zapata, e também para ajudar o Hospital do Câncer de Jaú com a doação de gelatinas.

Os feridos, Adriano Silva de Oliveira, 50, e Lucas Donizete Pinheiro, 36, continuam internados na Santa Casa de São Carlos.

Segundo a assessoria de imprensa da instituição, Lucas não autorizou a divulgação do seu estado de saúde, e os familiares do Adriano ainda não tinham sido contatados até o fechamento desta reportagem.