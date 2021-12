Três morrem e 16 são resgatados após tromba d'água atingir cachoeira em SP

Os corpos encontrados ontem são de três mulheres com idades entre 22, 29 e 65 anos. As buscas na região serão retomadas nesta segunda (13).

Segundo os bombeiros, o município foi afetado por uma forte chuva. O nível do rio subiu, surpreendendo os banhistas que estavam na cabeceira do Rio do Braço, na cachoeira do Rancho do Zé Neto. Alguns foram arrastados.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Corpo de Bombeiros de São Paulo confirmou a morte de duas pessoas na cidade de Lavrinhas, interior do estado, após uma tromba d'agua afetar uma cachoeira na região, na tarde deste domingo (12). Ao todo, 16 pessoas foram resgatadas no local e uma mulher ainda está desaparecida.

