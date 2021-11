Três homens são presos no interior de SP enquanto contava R$ 120 mil provenientes do tráfico de drogas

Na parte do painel dos veículos foram localizados os compartimentos. Ambos estavam com cheiro de crack e um deles tinha uma quantia de R$ 4.000.

Após a abordagem, a polícia seguiu até um novo endereço, no bairro Jardim Nova Aliança, onde conseguiu apreender 17 quilos de crack, avaliados em R$ 500 mil. Com os suspeitos, também foram localizados oito celulares e dois carros que tinham compartimentos falsos para transportar a droga.

De acordo com os policiais, um dos homens foi flagrado na companhia de seus comparsas em um apartamento, no bairro Jardim João Rossi, fazendo a contagem do dinheiro para a entrega de um carregamento de crack.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram presos na tarde de quinta-feira (25), em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, pela Polícia Civil. Os traficantes foram surpreendidos no momento em que faziam a contagem de R$ 120 mil em um apartamento. Um dos suspeitos já era investigado pelas transações de venda de drogas na região.

