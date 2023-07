Três homens morrem durante operação para achar suspeito de matar PM da Rota

A Operação Escudo também prendeu em flagrante quatro homens, com idades entre 22 e 33 anos, e uma mulher, de 27 anos, por envolvimento na morte do policial militar.

A ação realizada por equipes especializadas das polícias Civil e Militar conta com aproximadamente 600 agentes no Guarujá, litoral de São Paulo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.