Três dicas para diminuir a celulite em pouco tempo

As pessoas com prisão de ventre tem mais chances de desenvolver celulite, já que o intestino não funciona de maneira correta, acumulando toxinas que favorecem a celulite.

A celulite é um problema comum entre as mulheres, e fica pior a partir do momento que passa a afetar a autoestima delas, o que não pode acontecer. Os motivos por quais a celulite começa a aparecer podem ser vários, desde fatores hereditários até uma alimentação desequilibrada. Veja 3 soluções para eliminar a celulite:

