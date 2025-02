Três áreas do Guarujá recebem alerta extremo para deslizamento de terra

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Devido às fortes chuvas que continuam castigando o litoral paulista, a Defesa Civil do município do Guarujá enviou, no início da noite desta sexta-feira (31), aos moradores de três pontos da cidade alertas extremos para risco iminente de deslizamentos de terra.

A mensagem enviada aos celulares foi: "RISCO ALTO de deslizamentos na sua regiçao. Siga IMEDIATAMENTE a rota de fuga até a Escola Sergio Pereira. Emerg 193 ou 199."

De acordo com o órgão, um dos locais fica na estrada Santa Cruz dos Navegantes, onde o material que caiu do morro está depositado na via, aguardando avaliação do geólogo para iniciar a desobstrução.

Os outros dois são Vila Zilda e Vila Baiana. No momento, as equipes da Defesa Civil municipal estão se deslocando para os locais para avaliarem a situação.

Não há informação acerca de vítimas, até o momento.

O monitoramento segue sendo realizado pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Defesa Civil estadual.