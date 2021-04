Três alimentos ricos em vitamina C que podem ajudar a reduzir o estresse

Muitas vezes o corpo produz níveis mais elevados do hormônio cortisol. O cortisol fará com que o seu corpo armazene gordura, especialmente na barriga. Entretanto, há alimentos que neutralizam o cortisol. Eles são ricos em vitamina C, um nutriente que reduz a sensação de estresse.

1. Cerejas

As cerejas têm cerca de 81% de água por volume, têm poucas calorias e uma porção de uma xícara representa um quarto da vitamina C recomendada diariamente. Além disso, elas podem ser usadas para dormir, graças ao seu composto de melatonina.

2. Aspargos

Os aspargos são ricos em vitamina C e é uma das principais fontes de triptofano, que é um aminoácido que serve como base para a estimulação de serotonina. Eles também apresentam altos níveis de ácido fólico, um nutriente que pode ajudar no combate à depressão.

3. Batata doce

Com baixo índice de glicose, a batata doce é bastante rica em fibras, além de conter antioxidantes poderosa que estabilizam os níveis de açúcar no sangue. Ela também reduz a resistência à insulina, o que evita que as calorias sejam convertidas em gordura.