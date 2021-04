Três alimentos que vão ajudar contra alergias sazonais

As alergias sazonais, aparecerem sempre em épocas mais frias do ano, e estão cada vez mais comuns. Porém, de acordo com a Eat This, Not That!, há alguns alimentos que podem ajudar que perfeitos para a melhora dessas alergias:

1. Gengibre: possui alguns fatores medicinais, tendo um efeito anti-inflamatório e antioxidante. Com um efeito parecido ao dos anti-histamínicos no corpo, pode ajudar a desentupir o nariz.

2. Açafrão: igual ao gengibre, o açafrão também tem propriedades anti-inflamatórias. Este tempero diminui a inflamação, o que também ajuda a desentupir o nariz.

3. Vitamina C: esse item não é novidade para ninguém. Qualquer alimento abundante em vitamina C podem ter um efeito anti-histamínico. Também ajudam nas vias de desintoxicação do fígado, o que expulsa as toxinas para fora do corpo.