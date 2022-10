Trens turísticos oferecem roteiros extras e preços reduzidos no Dia da Criança em SP e MG

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Dia da Criança, na próxima quarta-feira (12), será celebrado nos trilhos em ferrovias de São Paulo e Minas Gerais, que estão oferecendo horários extras e bilhetes com preços reduzidos.

Viajar em trens centenários em um dia de semana é uma oportunidade rara, já que as operações turísticas normalmente estão concentradas nos finais de semana, dias em que o fluxo turístico é maior.

No interior paulista, o roteiro oferecido pela ABPF (Associação Brasileira de Preservação Ferroviária) entre Campinas e Jaguariúna terá operação extra na próxima quarta, com três horários e preços reduzidos.

Passageiros que levarem um quilo de alimento não perecível pagarão R$ 50 para um passeio de uma hora entre as estações Jaguariúna e Carlos Gomes, em Campinas. Moradores de Jaguariúna pagarão R$ 35.

Os trens vão operar às 10h, 14h e 16h, sempre partindo de Jaguariúna, diferentemente do que ocorre aos finais de semana, quando o embarque ocorre em Campinas, na estação Anhumas.

Diretor de eventos da ABPF Campinas, Mauricio Polli disse que o objetivo é auxiliar instituições de caridade da região com os alimentos arrecadados, permitir que as famílias tenham mais uma opção de lazer para passar a data com os filhos e, também, contribuir para a manutenção das atividades da associação.

Em Minas Gerais, a maria-fumaça que opera nos finais de semana entre São João del-Rei e Tiradentes terá quatro passeios na quarta-feira para celebrar a data.

O trajeto entre as duas históricas cidades, às margens da Serra de São José, possui 12 quilômetros de extensão, num roteiro administrado pela concessionária VLI.

No passado, o trecho pertenceu à Estrada de Ferro Oeste de Minas, ferrovia que teve vida curta. Foi liquidada em 1900, 19 anos após a criação, e adquirida pelo governo federal três anos depois.

A rota, inaugurada por dom Pedro 2º, foi uma das que contaram com a presença do imperador em suas viagens inaugurais, como ocorreu também em outros locais.

O trem partirá de São João del-Rei às 10h e às 13h30. De Tiradentes, as partidas ocorrerão às 11h e às 14h30. Os bilhetes custam R$ 70 (só ida) e R$ 80 (ida e volta).

Já no Paraná, o trem que opera a rota entre Curitiba e Morretes terá neste sábado (8) uma programação especial para celebrar a data.

Um palhaço homenageando Zequinha, personagem clássico da capital paranaense na década de 1920, recepcionará as crianças na plataforma de embarque e, dentro do trem, contará histórias e brincará com as crianças.

Zequinha é um personagem criado pelos irmãos Sobania para alavancar as vendas da fábrica de doces da família.

Mais extensa rota ferroviária turística do país, a viagem entre Curitiba e Morretes, na Serra do Mar paranaense, completou no dia 30 de abril quatro milhões de passageiros transportados em 25 anos.

DIA DA CRIANÇA NOS TRILHOS

Maria-fumaça Campinas-Jaguariúna

Rota*: estação Jaguariúna à estação Carlos Gomes, em Campinas

Data: quarta-feira (12)

Duração: 1h

Preços: R$ 50 (com doação de um quilo de alimento não perecível), R$ 35 (para moradores de Jaguariúna); crianças de 6 a 12 anos pagam R$ 25

Atrações: música e antigas fazendas

(*) roteiro especial para o Dia da Criança

São João del-Rei-Tiradentes

Partidas de São João del-Rei (4ª): 10h e 13h30

Partidas de Tiradentes: 11h e 14h30

Trecho percorrido: 12 km

Preços: R$ 70 (ida) e R$ 80 (ida e volta); crianças de 6 a 12 anos, pessoas acima de 60 anos (com documento) e estudantes com carteirinha válida pagam meia

Atrações: maria-fumaça mais antiga do país, diversidade ecológica e arquitetura do século 19

Informações: (32) 3371-8485

Curitiba a Morretes (PR)

Duração: quatro horas e 15 minutos

Horários: saídas de Curitiba às 8h30 e 9h30 (litorina); de Morretes, às 15h (consulte datas)

Trecho percorrido: 70 km

Preços: a partir de R$ 139; em 8/10, a partir de R$ 204; há opções com almoço típico em Morretes, city tour em Antonina e transfer

Atrações: trecho de mata atlântica e cachoeiras