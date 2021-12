Trens especiais de Natal fazem últimas viagens noturnas da temporada; veja horários

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - A temporada de viagens noturnas em trens especiais de Natal será encerrada neste sábado (18) com roteiros na Serra Gaúcha e no interior de São Paulo.

A maior rota turística em operação em São Paulo, de Campinas a Jaguariúna, com 48 quilômetros (ida e volta) oferecerá a partir das 17h30 o Expresso Noel, trem com decoração interna especial nos carros de passageiros e conduzido por uma locomotiva também iluminada.

O trem partirá da estação Anhumas, em Campinas, às 18h, com destino à estação Jaguariúna, na cidade vizinha, mas meia hora antes o Papai Noel e uma fada chegarão de trem à estação de origem para entreter os turistas.

O trem tem chegada prevista para as 19h30 em Jaguariúna, com uma hora e meia de intervalo até o retorno. O desembarque na estação de origem está programado para as 22h.

Para os pais que desejarem, o Papai Noel poderá entregar um presente aos filhos (taxa de R$ 35, além do presente, que já deverá ser levado embalado).

Já no Rio Grande do Sul, os turistas serão recebidos com um espetáculo de Natal dentro dos carros de passageiros e nas três estações que abrigam o Trem do Vinho.

A maria-fumaça que percorre a rota de 23 quilômetros entre Bento Gonçalves e Carlos Barbosa, passando também por Garibaldi, na Serra Gaúcha, terá o especial Natal Sobre Trilhos, com dois horários: 17h40 e 20h40.

No trajeto, artistas farão performances com interatividade com os passageiros desde o embarque até a chegada ao destino, com bandas, cantores e o Papai Noel.

O roteiro inclui transfer, degustações (prato típico, vinho, espumante e suco de uva) e ingresso para o parque cultural Epopeia Italiana.

Maria-fumaça Campinas-Jaguariúna

Rota: estação Anhumas à estação Jaguariúna, passando por outras três no trecho

Duração: 4h (completo, ida e volta) e 2h (meio percurso)

Preços*: R$ 120 (inteira), R$ 80 (6 a 12 anos); crianças de até 5 anos, viajando no colo, não pagam

Atrações: demonstração da operação do trem, música e antigas fazendas

(*) Válidos para o primeiro lote

Trem do Vinho

Rota: Bento Gonçalves a Carlos Barbosa, passando por Garibaldi

Duração: 3h30 (total)

Preços: R$ 260 (crianças de até 5 anos, viajando no colo, não pagam)

Atrações: pacote inclui atrações musicais, transporte entre as estações e degustação (suco, vinho, espumante e prato típico)