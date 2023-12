Trens da linha 9-esmeralda da ViaMobilidade circulam com velocidade reduzida em SP

De acordo com a ViaMobilidade o problema ocorre no pantógrafo, um equipamento em formato de chifre que conecta a rede aérea com o trem, por onde a energia é transmitida.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os trens da linha 9-esmeralda da Viamobilidade circulam com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Berrini e Hebraica-Rebouças, em São Paulo, nesta terça-feira (12), por conta de falha na região da Vila Olímpia.

