Trens da linha 8 e 9 da ViaMobilidade, em SP, voltam a operar com problemas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os trens da linha 8-diamante e 9-esmeralda, concedidos à ViaMobilidade, voltaram a circular nesta segunda-feira (28) com velocidade reduzida, maior tempo de parada nas estações e operação parcial. Os problemas são causados por falha no sistema de alimentação elétrica e os passageiros lotam algumas estações.

Na linha 8-diamante a velocidade é reduzida entre as estações Presidente Altino e Imperatriz Leopoldina. Na linha 9-esmeralda os trens circulam entre as estações Grajaú e Presidente Altino, mas quem precisa ir para Osasco precisa utilizar a Linha 8-Diamante.

Segundo a concessionária, um dos braços da CCR, o problema está sendo resolvido. Técnicos trabalham para normalizar a situação.

A ViaMobilidade assumiu as linhas 9-esmeralda e 8-diamante em 27 de janeiro. Desde o início da concessão, as linhas apresentam uma série de falhas, com interrupção na circulação de trens e até mesmo o choque de uma das composições com barreira de contenção na estação Júlio Prestes (região central).

Reportagem da Folha mostrou que, pouco mais de um mês depois da concessão, estações e a operação das linhas administradas pela ViaMobilidade seguiam com problemas. Alguns, estruturais, herdados da CPTM e, outros, de manutenção, que poderiam ser solucionados em menor tempo, em tese.

Segundo especialistas ouvidos pela reportagem, há algumas hipóteses para as falhas no sistema elétrico. Uma delas seria a transição da mão-de-obra responsável pela manutenção da rede aérea, onde ficam os cabos que alimentam os trens, antes sob funcionários da própria CPTM e agora prestadores de serviços contratados pela ViaMobilidade.

Outra possibilidade seria o aumento de capacidade das subestações. "É a mãe desses problemas desses últimos meses", disse, na ocasião, o doutor pela Escola Politécnica da USP e especialista em transportes Telmo Giolito Porto. "Pelo que sei, isso está claro para eles. Inclusive, planejando investimentos", afirmou.

Em resposta aos problemas levantados pela reportagem, a ViaMobilidade afirmou que, desde a assinatura do contrato de concessão, em 30 de junho, fez reuniões de consultoria, transferência de funções e treinamentos de equipes para a "realização do melhor processo de incorporação das linhas pela concessionária".

ViaMobilidade venceu o leilão de concessão das linhas 8 e 9 em abril do ano passado, com uma oferta de R$ 980 milhões por 30 anos. A empresa opera também as linhas 4-amarela e 5-lilás, de metrô.

No dia 16, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos de São Paulo anunciou que notificou a concessionária sobre a instauração de processos administrativos por descumprimento de procedimentos operacionais e interrupção da prestação do serviço.