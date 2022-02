Tremores de terra são sentidos em ao menos três cidades da BA, CE e MG

"Tremores desta ordem de grandeza ocorrem com uma certa frequência no país, principalmente na região Nordeste, dada as características locais", explicou à Agência Brasil o geofísico Eduardo Menezes, do LabSis-UFRN.

Em Canindé, por exemplo, um abalo sísmico de 1.8 na escala Richter já tinha ocorrido no último dia 10. Além disso, na madrugada do sábado, a Rede Sismográfica Brasileira, registrou dois eventos de magnitudes semelhantes em Divinópolis (MG) - cidade onde, desde o inicio deste ano, já foram registrados ao menos 36 eventos semelhantes.

Segundo os especialistas, tremores de baixa intensidade como os registrados, no sábado (19), em Curaçá e Canindé, são frequentes, mesmo no Brasil, e, na maioria das vezes, a população sequer percebe os abalos causados pelo contínuo processo de acomodação das rochas que formam a crosta terrestre.

Embora tenham sido captados pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis-UFRN), os abalos sísmicos foram de pequena intensidade e não causaram estragos maiores.

