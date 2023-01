Trem da linha-8 diamante descarrila em São Paulo

Os promotores Silvio Marques e Luiz Ambra Neto, que assinam o documento, argumentam que "após a ViaMobilidade assumir as linhas 8 e 9 de trens metropolitanos, ocorreram diversos eventos de natureza grave em razão de erros operacionais, ou seja, que não tinham relação com o material rodante e nem com a infraestrutura".

Após a recusa, a Promotoria se reuniu com o governo de São Paulo e decidiu pedir a rescisão do contrato de concessão das linhas 8 e 9. A recomendação foi protocolada em 30 de novembro.

No descarrilamento anterior, a via só foi liberada quase oito horas após o incidente.

Já para os passageiros que estão na região de Osasco, também na Grande SP, e precisam usar a linha 8 no sentido centro de São Paulo, a opção é embarcar na linha 9-esmeralda e seguir até a estação Pinheiros, onde é possível fazer a baldeação e seguir sentido centro pela linha 4-amarela do metrô.

A ocorrência desta segunda foi no sentido Itapevi. Por volta das 16h30, a concessionária ViaMobilidade, que opera a linha, afirmou que técnicos estavam no local para normalizar a situação. Não há registros de vítimas.

