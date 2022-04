Trecho de obra inaugurada por Bolsonaro há 20 dias desaba no RS

Bolsonaro esteve na inauguração da obra no dia 8 de abril. Segundo a Presidência, o objetivo do investimento foi "garantir maior fluidez e segurança ao trânsito e facilitar o escoamento da produção agroindustrial pelo Porto de Rio Grande".

O Contorno Rodoviário de Pelotas, formado por um conjunto de obras que incluem duplicação de rodovia, viadutos e pontes, recebeu investimento de R$ 690 milhões do governo federal, por meio do Ministério da Infraestrutura.

"Técnicos da Autarquia dirigiram-se imediatamente para o local, iniciando a limpeza da pista e os serviços de contenção, a fim de evitar que a água da chuva continue descendo no local do deslizamento", disse o órgão.

O desabamento ocorreu na altura do km 526 da BR-116, no chamado Contorno Rodoviário de Pelotas. Segundo publicação do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) nas redes sociais, o tráfego não foi interrompido.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um trecho de uma obra rodoviária inaugurada há 20 dias pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) desmoronou no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (28), diante das fortes chuvas que atingiram o estado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.