Trecho da marginal Tietê ao lado de obra do metrô cede em direção ao rio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pequenos deslizamentos continuam ocorrendo na cratera aberta na Marginal Tietê, perto da ponte do Piqueri, na zona oeste de São Paulo, em uma obra da linha-6 Laranja do metrô. As pistas local e central seguem interditadas.

Segundo a Defesa Civil, que permanece no local, os desabamentos acontecem na direção à via expressa da Marginal e ao Rio Tietê. As outras áreas ao redor estão estáveis e sem risco, diz o órgão.

O governo do estado afirma que a cratera abriu após o rompimento de uma adutora de esgoto, antes das 9h desta terça-feira (1º). Houve vazamento da tubulação. Ninguém ficou ferido.

Inicialmente, todas as pistas foram interditadas, no sentido Ayrton Senna. Por volta das 11h, quando a pista expressa foi liberada, o buraco ocupava só uma faixa da via local. Às 15h, já tomava quase duas.

De acordo com a Defesa Civil, os pequenos desmoronamentos devem continuar até que a área mais profunda, onde houve o rompimento, seja estabilizada. Não há, no entanto, previsão para que isso aconteça.

O tempo continua instável na capital paulista, com chuvas esparsas —o que deixa o solo molhado. Os agentes da Defesa ainda disseram à reportagem que a vibração causada pelos carros e ônibus contribuem para os desmoronamentos. O trânsito segue intenso na região.

Para tentar resolver a situação, o primeiro passo, segundo a Secretaria Estadual dos Transportes Metropolitanos, é retirar todo o esgoto que invadiu a obra e construir uma estrutura de contenção para que os trabalhadores possam retomar os trabalhos e as pistas sejam liberadas com segurança.