   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Trecho da maior praia do Brasil está interditado após aparecimento de lama

Por Folha de São Paulo

26/11/2025 16h00 — em
Variedades



SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cerca de um quilômetro da Praia do Cassino, em Rio Grande, no litoral do Rio Grande do Sul, foi bloqueado após o trecho ser tomado por lama.

Área afetada pela lama fica entre as ruas Lisboa e Cidreira. Foram erguidas marachas (barreiras de areia) para que a lama fique isolada apenas naquele local.

A praia de Cassino é conhecida por ter a maior extensão de faixa de areia contínua do mundo. Com aproximadamente 218 km, a praia fica entre os Molhes da Barra e a Barra do Chuí.

A prefeitura de Rio Grande disse que a praia está proibida para banho. A circulação de veículos, no entanto, está liberada.

Fenômeno possui origem ambiental e hidrodinâmica, segundo o Porto de Rio Grande. "Reforçamos que o fenômeno é natural, sem relação com as operações de dragagem. A autoridade portuária segue monitorando continuamente o bolsão de lama, a área de descarte de sedimentos e as condições das dragas, assegurando total conformidade ambiental", informou a Portos RS em nota.

O monitoramento mensal mostra que o fenômeno é natural e varia ao longo do tempo, diz a Porto RS. As análises mostram que a nova lama surge por causa das mudanças na vazão da Lagoa dos Patos, que varia conforme as chuvas na região e em toda a bacia. Esses efeitos ficaram mais fortes depois de eventos climáticos extremos, como a enchente no Rio Grande do Sul.

A dragagem é usada para retirar areia, lama e outros materiais do fundo dos rios e do mar. Ela serve para manter os canais de navegação limpos e garantir que os barcos possam passar sem problemas.

O aparecimento de lama na Praia do Cassino é um fenômeno recorrente, diz o professor do Instituto Oceanográfico da USP, Eduardo Siegle. Isso acontece quando bolsões de lama, depositados ao sul da desembocadura da Lagoa dos Patos a 5 e 20 metros de profundidade, são movimentados por ondas mais intensas. A combinação da descarga de sedimentos da lagoa, da circulação costeira e dos longos molhes do canal favorece a formação desses depósitos de lama.

"As ondas atuam constantemente sobre a lama, mas em tempestades mais fortes parte dela pode ser levada à praia, acumulando-se em certos trechos", afirma Siegle.

Bastidores da Política - Judiciário ativista trava o desenvolvimento da Amazônia Bastidores da Política
Judiciário ativista trava o desenvolvimento da Amazônia

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Variedades

+ Variedades


26/11/2025

PMs são condenados por tortura contra jovem que usava black power na BA

26/11/2025

Adolescente é baleada em escola durante tiroteio na Maré, no RJ

26/11/2025

Classificação de tornado que devastou cidade do PR sobe para F4, com ventos de até 418 km/h

26/11/2025

Formiga parasita incentiva operárias a matar própria rainha para toma poder

26/11/2025

Brasil cresce na questão ambiental, mas COP30 não deve atrair votos a Lula, dizem analistas

26/11/2025

Réu por morte de gari em BH muda versão e diz que andava armado por ameaças

26/11/2025

Proibição de alimentos ultraprocessados em escolas pode reduzir obesidade juvenil em 13%, diz estudo

26/11/2025

Castro autoriza venda no RJ de spray de pimenta para mulheres em farmácias

26/11/2025

Após quase 24 horas com falha, linha 11-coral da CPTM entra em processo de normalização

26/11/2025

Criança é baleada em escola durante tiroteio na Maré, no RJ; ação da polícia deixa 3 mortos

26/11/2025

Polícia de SP faz operação contra grupo envolvido com roubos de celulares

26/11/2025

Dino determina que SP apresente plano para recompor quadro de pesquisadores de meio ambiente

26/11/2025

Morre o jornalista Marco Chiaretti aos 67 anos

26/11/2025

Tiroteio fecha Linha Amarela, no RJ, e helicóptero faz pouso em campus da UFRJ

26/11/2025

Trabalhador morre soterrado após desabamento de obra em SP

26/11/2025

Operação na Maré provoca intenso tiroteio; Linha Amarela foi interditada

26/11/2025

Vacina contra bronquiolite chega ao SUS em dezembro; saiba quem pode tomar

26/11/2025

Polícia prende suspeitos de integrar braço do PCC especializado em roubo de cargas em SP

26/11/2025

Tornado que atingiu cidade no PR é elevado a F4, com ventos de até 418 km/h

26/11/2025

Filantropia brasileira não quer correr risco, mas na ciência isso é fundamental, diz CEO de instituto

26/11/2025

Castro autoriza venda no RJ de spray de pimenta para mulheres em farmácias

26/11/2025

Conselho aprova criação de curso de direito na Unicamp

26/11/2025

Plantadas por Burle Marx há 60 anos, palmeiras talipot florescem pela primeira e única vez no Rio

26/11/2025

Anvisa aprova vacina do Butantan contra a dengue

26/11/2025

Balneário Camboriú (SC) peneira areia de praia após obra de macrodrenagem

26/11/2025

Adolescente escapa de cárcere privado em GO; mãe e padrasto são suspeitos

26/11/2025

Falta de visto e de rede de apoio dificulta que brasileiras na Itália denunciem violência doméstica

26/11/2025

Sonia Guajajara passa por cirurgia após romper tendão de Aquiles

26/11/2025

Brasília e Goiânia são as capitais com mais radares de velocidade por frota no país, diz estudo


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!