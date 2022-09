Trama de 'Andor', que se passa 5 anos antes de 'Rogue One', é da Era da Rebelião

A história de Andor se passa cinco anos antes de Rogue One. Mas o que isso quer dizer?

A primeira das eras é a Alta República, cerca de 200 anos antes de Star Wars: Episódio 1 - A Ameaça Fantasma (1999), considerada a Idade Dourada da Ordem Jedi, em que a paz reinou na República.

Depois, vem A Queda dos Jedi, vista na segunda trilogia (em ordem de lançamento), A Ameaça Fantasma (1999), Episódio 2 - O Ataque dos Clones (2002) e Episódio 3 - A Vingança dos Sith (2005), além do longa A Guerra dos Clones (2008) e da série de mesmo nome (2008-2014, com retomada em 2020). Foi o período em que os Jedi foram caçados até sua quase extinção.

Em seguida, acontece O Reinado do Império, quando se estabelece a Nova Ordem de Palpatine e não há sinal da Rebelião. O episódio Solo: Uma História Star Wars (2018) e a série de animação The Bad Batch (2021 até hoje) fazem parte desse período.

Andor mostra a Rebelião nascente. Cinco anos depois, em Rogue One, Cassian Andor (Diego Luna) e Jyn Erso (Felicity Jones) se juntam para roubar as plantas da Estrela da Morte. Ou seja, Rogue One se passa na mesma época da trilogia original de Star Wars. Em Uma Nova Esperança (1977), planos da Estrela da Morte roubados por espiões da Aliança Rebelde são escondidos pela Princesa Leia Organa (Carrie Fisher) dentro de R2-D2. Assim começam as aventuras de Leia, Luke Skywalker (Mark Hamill) e Han Solo (Harrison Ford), continuando em O Império Contra-Ataca (1980) e O Retorno de Jedi (1984).

ERA DA REBELIÃO

Então, junto com a trilogia original, Rogue One e a série de animação Rebels (2014-2018), Andor faz parte da chamada Era da Rebelião, que vem logo antes da Nova República, época de O Mandaloriano. A Nova República é o novo governo formado pela Aliança Rebelde, com as forças do Império enfraquecidas.

Já a trilogia mais recente de filmes, Episódio 7 - O Despertar da Força (2015), Episódio 8 - Os Últimos Jedi (2017) e Episódio 9 - A Ascensão Skywalker (2019), bem como a série Star Wars: Resistance (2018-2020), vêm na fase seguinte, A Ascensão da Primeira Ordem. Nela, Kylo Ren (Adam Driver) reergue o Império, enquanto Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega) e Poe (Oscar Isaac) tentam oferecer resistência ao lado sombrio da Força.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.