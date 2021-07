Trabalhadores da CPTM confirmam greve nesta quinta-feira (15)

O TRT informa que os sindicatos devem manter 80% do efetivo nos horários de pico e 60% nos demais horários. O tribunal acrescenta que os grevistas também "não poderão criar obstáculos para acesso aos trabalhadores ou abrir as catracas". A multa, em ambos os casos, é de R$ 100 mil por dia de descumprimento.

Já as linhas 11-coral (Luz - Estudantes) e 12-safira (Brás - Calmon Viana) não deverão ser afetadas pela paralisação. Isso porque os trabalhadores que atuam nesses ramais são representados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Central do Brasil, que não aderiu à campanha salarial conjunta das demais entidades.

O texto diz ainda que a CPTM "insistiu em reajuste zero pelo segundo ano seguido". A nota é assinada pelas seguintes entidades: Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de São Paulo, Sindicato dos Trabalhadores das Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana e Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.