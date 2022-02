Total de mortos em Petrópolis chega a 210; e 48 estão desaparecidos

Nove dias após a tragédia, as buscas continuam nas áreas mais afetadas pelos temporais. Nesta quinta, o trabalho dos bombeiros se concentra no Morro da Oficina, Vila Felipe, Sargento Boening e Vila Itália, áreas em que há suspeita de desaparecidos.

Até a manhã desta quinta (24), 191 corpos haviam sido identificados e 181 já tinham sido liberados para as funerárias. As salas de velórios estão cheias, e os enterros estão sendo feitos em sequência. A prefeitura abriu novas covas rasas (menos profundas e mais baratas) e descartou um grande enterro coletivo "para respeitar a programação das famílias."

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Subiu para 210 o número de pessoas mortas na chuva que devastou Petrópolis, cidade na região serrana do Rio de Janeiro. Entre as vítimas, 124 são mulheres; 84 são homens e 40, menores de idade. O temporal que caiu sobre a cidade imperial na terça-feira (15) alagou ruas, destruiu bairros e matou famílias inteiras.

