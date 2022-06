Torcedor morre durante confronto na Grande São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma pessoa morreu durante confronto entre torcedores no início da madrugada desta quinta-feira (23) na avenida Presidente Vargas, em Itapevi, na Grande São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência ocorreu por volta de 1h45.

Imagens de uma câmera de segurança da avenida mostram vários corintianos com objetos que parecem ser barras ou paus em volta de um ônibus. O veículo teria sido atacado por são-paulinos —a informação não foi confirmada pela polícia.

As imagens não mostram a agressão. O torcedor atingido seria do São Paulo. A polícia não informou o nome nem a idade da pessoa morta.

O confronto ocorreu cerca de duas horas depois de o Corinthians golear o Santos por 4 a 0, no primeiro jogo entre os dois times pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil. A partida foi em Itaquera, na zona leste de São Paulo

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o Samu (Serviço Móvel de Atendimento de Urgência) foi acionado para prestar socorro, mas o torcedor já estava morto.

Os torcedores corintianos que estavam no ônibus foram levados para a delegacia da cidade. Até a publicação desta reportagem, o boletim de ocorrência ainda estava sendo elaborado, segundo a pasta da segurança.

No domingo passado, um confronto entre torcedores do Corinthians e do Goiás provocou a interdição a pista local da marginal Tietê.

No início de março, torcedores de Corinthians e São Paulo se enfrentaram na estação de trem Primavera-Interlagos, na zona sul da capital paulista. O confronto ocorreu poucas horas depois do final do clássico entre as duas equipes, no Morumbi, pelo Paulistão. Cinco pessoas envolvidas na briga foram ouvidas no 101º DP e liberadas. Ninguém foi preso.

Em fevereiro, o motoboy Dante Luiz Oliveira, 40 anos, morreu ao ser baleado nas imediações da arena Allianz Parque, na Pompeia, zona oeste de São Paulo, após a derrota do Palmeiras na final do Mundial Interclubes.

Também em março, um homem morreu após ter sido baleado durante uma briga generalizada entre torcedores de Atlético-MG e Cruzeiro, em Belo Horizonte (MG), horas antes de um clássico mineiro pelo campeonato estadual.