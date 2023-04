Torcedor do Fluminense é morto no entorno do Maracanã

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Um torcedor do Fluminense foi morto e outro ficou ferido na noite deste sábado (1°) em um bar no entorno do estádio do Maracanã após a primeira partida entre Flamengo e Fluminense da final do Campeonato Carioca.

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro foi acionado às 23h15 de sábado e quando chegou ao local encontrou uma das vítimas dos disparos já sem vida. Ele foi identificado como Thiago Leonel Fernandes da Motta, de 40 anos.

A outra vítima está hospitalizada, segundo a Polícia Civil. Não foram divulgadas informações sobre o seu estado de saúde.

O bar, que fica nas proximidades do acesso aos portões do setor sul do Maracanã, estava cheio após a partida entre Flamengo e Fluminense. Vídeos que circularam em redes sociais mostra o momento em que ao menos nove tiros são disparados e torcedores se abaixam para se proteger.

O principal suspeito dos disparos é Marcelo de Lima, inspetor de Polícia Penal que não estava em serviço. Ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil e tentativa de assassinato. Ele será encaminhado para audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

Informações preliminares da Polícia Civil indicam que houve uma discussão entre os envolvidos. O autor sacou a arma de fogo e disparou contra as vítimas.

Em nota, a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária informou que repudia todo ato de violência praticado pelos seus servidores e que será aberto um Procedimento Disciplinar Administrativo para apurar o envolvimento do inspetor da Polícia Penal.