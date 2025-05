Todos os professores da rede estadual de SP serão avaliados a partir deste ano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Assim como já realiza nas escolas de ensino integral, o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) passará a avaliar o desempenho de todos os professores da rede estadual, efetivos e não efetivos, duas vezes por ano. A primeira será a partir do dia 26 deste mês.

Além dos professores, o trio gestor, composto por diretor, vice-diretor e coordenador de gestão pedagógica, também passará pelo mesmo processo de avaliação.

Segundo a Secretaria da Educação de São Paulo, o objetivo é "oferecer mais uma ferramenta de gestão às escolas e, assim, qualificar aspectos importantes das rotinas educativas, tais como metodologia, gestão da sala de aula, comunicação e liderança".

De acordo com o programa, a "avaliação de desempenho diagnóstica" será aplicada no primeiro semestre e é de caráter formativo, visando a identificar os pontos positivos e o que pode ser aprimorado. Nesse primeiro momento, nenhum profissional receberá uma nota final ou qualquer penalidade.

Já no 2º semestre está prevista a "avaliação de desempenho final". Esta, sim, terá finalidade somativa e servirá para subsidiar a decisão quanto à permanência do profissional no posto, aulas e/ou classes. As regras serão publicadas nesta terça-feira (20) pela secretaria.

A partir de um questionário padrão enviado pela secretaria, os estudantes deverão avaliar o desempenho dos professores e da equipe gestora. Já os professores analisarão a equipe gestora, que por sua vez acompanha o trabalho dos diretores. Por fim, os diretores têm o papel de avaliar professores e a equipe gestora. O diretor será orientado a analisar o professor com o apoio do trio gestor, em uma comissão.

"Cada profissional será avaliado de acordo com a sua área de atuação. Enquanto para os professores o foco é a dinâmica em sala de aula e as metodologias adotadas, para o trio gestor o objetivo é identificar aspectos como a comunicação, o apoio ao desenvolvimento dos docentes e o engajamento. O eixo do processo avaliativo dos diretores é a liderança positiva e o compromisso com a aprendizagem e indicadores dos estudantes", destaca a pasta da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Após cada avaliação, as informações de todos os profissionais serão consolidadas e reunidas no "painel de resultados" da secretaria.

Para os professores, o painel é composto por dez itens. Além da avaliação e validação de estudantes e do trio gestor (determinadas por 1, 2 ou 3 estrelas), serão contabilizados o percentual de presença, de preenchimento do diário de classe e de atingimento do bônus em 2024, e a participação ou não no Programa Multiplica e a categoria do docente. De acordo com os dados, serão atribuídas as cores verde, amarela e vermelha no farol. As cores do farol vão nortear o relatório final de desempenho.

Ao fim do processo, os diretores farão a devolutiva aos professores e o dirigente regional de ensino terá o apoio do supervisor para fazer a devolutiva aos diretores.

"Ao longo dos meses seguintes, os gestores devem acompanhar o cumprimento das metas acordadas. O feedback completo estará disponível para consulta na Secretaria Escolar Digital por todos os profissionais que participaram do processo de avaliação", finaliza a pasta.