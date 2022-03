Tiros durante assalto a joalheria no Shopping Tijuca assustam público no RJ

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma joalheria do Shopping Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, foi alvo de um assalto na tarde desta quinta-feira (10). Segundo a Polícia Militar, três homens armados invadiram o estabelecimento e depois fugiram em duas motocicletas, conforme relato de um funcionário. Ninguém ficou ferido.

A polícia ainda informou que, durante a fuga, os suspeitos realizaram disparos com arma de fogo para o alto, assustando funcionários e clientes presentes no centro de compras. A área foi isolada para perícia e houve um aumento do policiamento na região.

Ainda não foi divulgado quanto os criminosos conseguiram subtrair do estabelecimento. As equipes do 6° BPM (Tijuca) realizam diligências para localizar os autores. A ocorrência ainda está andamento.

Em nota, o Shopping Tijuca confirmou que nenhum funcionário ou cliente ficou ferido e que o shopping segue funcionando normalmente. "Estamos em contato com as autoridades para auxiliar nas investigações", diz comunicado.