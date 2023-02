Tire suas dúvidas sobre os desfiles das escolas de samba de São Paulo e Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Serão quatro madrugadas de muito colorido, samba de melhor qualidade, história, tecnologia e torcida. Os desfiles das principais escolas de samba de São Paulo e Rio de Janeiro serão realizados entre esta sexta-feira (17) e segunda (20), avançando até o raiar do sol de terça (21).

Ao todo, 26 escolas de samba estarão nos sambódromos do Anhembi, na zona norte de São Paulo, e da Marquês de Sapucaí, na região central do Rio de Janeiro.

Antes de grudar os olhos na televisão ou partir para a arquibancada, tire suas dúvidas sobre os dois principais desfiles de escolas de samba do país.

*

CARNAVAL DE SÃO PAULO

QUAIS OS NOMES DAS ESCOLAS DE SAMBA DO GRUPO ESPECIAL DE SP?

**Acadêmicos do Tatuapé**

Nome oficial: Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Tatuapé

Cores: Azul e branco

Enredo: Tatuapé Canta Paraty! Do caminho do ouro à economia azul

**Acadêmicos do Tucuruvi**

Nome oficial: Grêmio Recreativo Cultural Social Escola de Samba Acadêmicos do Tucuruvi

Cores: Amarelo, branco e vermelho

Enredo: Da Silva, Bezerra. A voz do povo!

**Águia de Ouro**

Nome oficial: Grêmio Recreativo Cultural Social Escola de Samba Águia de Ouro

Cores: Azul e branco

Enredo: Um pedaço do céu

**Barroca Zona Sul**

Nome oficial: Sociedade Recreativa Cultural Social Esportiva Beneficente Faculdade do Samba Barroca Zona Sul

Cores: Verde e rosa

Enredo: Guaicurus

**Dragões da Real**

Nome oficial: Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Dragões da Real

Cores: Vermelho, branco e preto

Enredo: Paraíso paraibano - João Pessoa, a porta do sol das Américas

**Estrela do Terceiro Milênio**

Nome oficial: Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Estrela do Terceiro Milênio

Cores: vermelho, azul, branco e verde

Enredo: Me dê sua tristeza que eu transformo em alegria! Um tributo à arte de fazer rir

**Gaviões da Fiel**

Nome oficial: Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Gaviões da Fiel

Cores: Preto e branco

Enredo: Em nome do pai, dos filhos, dos espíritos e dos santos... Amém

**Império de Casa Verde**

Nome oficial: Grêmio Recreativo Cultural Social Escola de Samba Império de Casa Verde

Cores: Azul e branco

Enredo: Império dos Tambores - Um Brasil afromusical

**Independente Tricolor**

Nome oficial: Grêmio Recreativo Cultural e Escola de Samba Independente Tricolor

Cores oficiais: Vermelho, branco e preto

Enredo: Samba no pé, lança na mão. Isso é uma invasão!

**Mancha Verde**

Nome oficial: Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Mancha Verde

Cores: Verde, branco e vermelho

Enredo: Oxente! Sou xaxado, sou nordeste, sou Brasil

**Mocidade Alegre**

Nome oficial: Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Mocidade Alegre

Cores: Vermelho e verde

Enredo: Yasuke

**Rosas de Ouro**

Nome oficial: Sociedade Rosas de Ouro

Cores: Azul, rosa e branco

Enredo: Kindala! Que o amanhã não seja só um ontem com um novo nome

**Tom Maior**

Nome oficial: Grêmio Recreativo Escola de Samba Tom Maior

Cores: Vermelho, amarelo e branco

Enredo: Um culto às mães pretas ancestrais

**Unidos de Vila Maria**

Nome oficial: Grêmio Recreativo Cultural Social Escola de Samba Unidos de Vila Maria

Cores: Verde, azul e branco

Enredo: Vila Maria. Minha origem, minha essência, minha história. Muito além do Carnaval

COMO SE DEFINE A CAMPEÃ DO CARNAVAL DE SP?

A partir de seus enredos definidos no ano anterior, as escolas desfilam diante de jurados em cabines espalhadas pela pista.

Podem perder pontuação de acordo com irregularidades definidas em regulamento.

A agremiação que somar mais pontos leva o título.

Serão avaliados os seguintes quesitos:

- Bateria

- Harmonia

- Evolução

- Samba-enredo

- Mestre-sala e porta-bandeira

- Comissão de frente

- Alegoria

- Enredo

- Fantasia

QUAL A ORDEM DOS DESFILES DAS ESCOLAS DE SAMBA DE SP?

Sambódromo do Anhembi

Av. Olavo Fontoura, 1209, Santana, zona norte de São Paulo

GRUPO ESPECIAL

**Sexta (17)**

23h15 - Independente Tricolor

00h20 - Acadêmicos do Tatuapé

01h25 - Barroca Zona Sul

02h30 - Unidos de Vila Maria

03h35 - Rosas de Ouro

04h40 - Tom Maior

05h45 - Gaviões da Fiel

**Sábado (18)**

22h30 - Estrela do Terceiro Milênio

23h35 - Acadêmicos do Tucuruvi

00h40 - Mancha Verde

01h45 - Império de Casa Verde

02h50 - Mocidade Alegre

03h55 - Águia de Ouro

05h00 - Dragões da Real

GRUPO DE ACESSO 1

**Domingo (19)**

21h00 - Nenê de Vila Matilde

22h00 - X-9 Paulistana

23h00 - Camisa Verde e Branco

00h00 - Vai-Vai

01h00 - Morro da Casa Verde

02h00 - Colorado do Brás

03h00 - Pérola Negra

04h00 - Mocidade Unida da Mooca

QUAL É A ESCOLA MAIS ANTIGA DE SÃO PAULO?

Fundada em 9 de fevereiro de 1937, a Sociedade Recreativa Beneficente e Esportiva do Lavapés Pirata Negro é a mais antiga escola em atividade de São Paulo.

Presidida desde 2019 pelo ator Aílton Graça, disputa o Acesso Bairros 1 do Carnaval organizado pela Uesp (União das Escolas de Samba Paulistanas).

Inspirada nos desfiles do Rio de Janeiro, a escola nasceu na rua do Lavapés, entre os bairros da Liberdade e do Cambuci, na região central de São Paulo.

Em abril do ano passado, a sambista Deolinda Madre, a Madrinha Eunice, fundadora da escola de samba, ganhou uma estátua na praça da Liberdade, no bairro de mesmo nome no centro da capital paulista.

QUAIS SÃO OS DIAS DE DESFILE NO CARNAVAL DE SP?

O Carnaval organizado pela LigaSP começou em 11 de fevereiro com a apresentação de 12 escolas que integram o Grupo de Acesso 2.

Nestes dias 17 (a partir das 23h15) e 18 (a partir das 22h30) desfilam as escolas do Grupo Especial, a elite do Carnaval paulista.

No dia 20 (a partir das 21h) será a vez de oito agremiações do Grupo de Acesso 1 disputarem duas vagas no Grupo Especial em 2024.

COMO FUNCIONAM OS DESFILES DE CARNAVAL EM SP?

O Grupo Especial do Carnaval de 2023 será composto por 14 escolas de samba, divididas em dois dias de desfile (17 e 18 de fevereiro).

Cada agremiação deverá fazer o seu desfile em no mínimo 55 minutos e, no máximo, 65 minutos.

A escola perderá 0,3 ponto se não cumprir mínimo ou se ultrapassar o tempo máximo

A escola será penalizada com a perda de mais 0,1 ponto a cada minuto que exceder ao limite máximo ou anteceder ao mínimo estipulado de desfile

As agremiações deverão ter no mínimo 1.500 componentes

As escolas desfilarão diante de uma comissão julgadora disposta em cabines no Sambódromo do Anhembi.

Serão analisados os seguintes quesitos:

- Bateria

- Harmonia

- Evolução

- Samba-enredo

- Mestre-sala e porta-bandeira

- Comissão de frente

- Alegoria

- Enredo

- Fantasia

Cada um dos quesitos será avaliado por quatro jurados, com descarte da menor nota aplicada.

Cada julgador concederá a cada escola notas de 8,0 a 10 pontos, sendo que serão admitidas notas fracionadas em decimais, como 8,1, por exemplo.

DESEMPATE

Caso duas ou mais escolas empatem na soma total dos pontos obtidos, serão contabilizadas todas as notas descartadas de todos os quesitos.

Permanecendo o empate, o critério será estabelecido de acordo com as notas de quesitos específicos cuja ordem será definida antes da apuração. A apuração será a partir das 16h de terça-feira (21) e as duas últimas colocadas serão rebaixadas para o Grupo de Acesso 1 em 2024.

Fonte: LigaSP

CARNAVAL DO RIO DE JANEIRO

QUAIS OS NOMES DAS ESCOLAS DE SAMBA DO GRUPO ESPECIAL DO RIO?

**Beija-flor**

Nome oficial: Grêmio Recreativo Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis

Cores: Azul e branco

Enredo: Brava gente! O grito dos excluídos no Bicentenário da Independência

**Grande Rio**

Nome oficial: Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio

Cores: Vermelho, verde e branco

Enredo: Ô Zeca, o pagode onde é que é? Andei descalço, carroça e trem, procurando por Xerém, pra te ver, pra te abraçar, pra beber e batucar!

**Imperatriz**

Nome oficial: Grêmio Recreativo Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense

Cores: Verde, branco e dourado

Enredo: O aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarida

**Império Serrano**

Nome oficial: Grêmio Recreativo Escola de Samba Império Serrano

Cores: Verde e Branco

Enredo: Lugares de Arlindo

**Mangueira**

Nome oficial: Grêmio Recreativo Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira

Cores: Verde e rosa

Enredo: As Áfricas que a Bahia canta

**Mocidade**

Nome oficial: Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel

Cores: Verde e branco

Enredo: Terra de meu céu, estrela de meu chão

**Paraíso do Tuiuti**

Nome oficial: Grêmio Recreativo Escola de Samba Paraíso do Tuiuti

Cores: Amarelo e azul

Enredo: Mogangueiro da cara preta

**Portela**

Nome oficial: Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela

Cores: Azul e branco

Enredo: O azul que vem do infinito

**Salgueiro**

Nome oficial: Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro

Cores: Vermelho e branco

Enredo: Delírios de um paraíso vermelho

**Unidos da Tijuca**

Nome oficial: Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Tijuca

Cores: Azul e amarelo

Enredo: É onda que vai... É onda que vem... Serei a Baía de Todos os Santos a se mirar no samba da minha terra

**Vila Isabel**

Nome oficial: Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de Vila Isabel

Cores: Azul e branco

Enredo: Nessa festa, eu levo fé

**Viradouro**

Nome oficial: Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de Viradouro

Cores: vermelho e branco

Enredo: Rosa Maria Egipcíaca

COMO SE DEFINE A CAMPEÃ DO CARNAVAL DO RIO?

A partir de seus enredos definidos no ano anterior, as escolas desfilam diante de jurados em cabines espalhadas pela pista.

Podem perder pontuação de acordo com irregularidades definidas em regulamento.

A agremiação que somar mais pontos leva o título.

Serão avaliados os seguintes quesitos:

- Bateria

- Samba-enredo

- Harmonia

- Evolução

- Enredo

- Alegorias e Adereços

- Fantasias

- Comissão de frente

- Mestre-sala e porta-bandeira

QUAL A ORDEM DOS DESFILES DAS ESCOLAS DE SAMBA DO RIO?

Sambódromo da Marquês de Sapucaí

R. Marquês de Sapucaí, Santo Cristo

GRUPO ESPECIAL

**Domingo (19)**

22h00 - Império Serrano

23h00 - Grande Rio

00h00 - Mocidade

01h00 - Unidos da Tijuca

02h00 - Salgueiro

03h00 - Mangueira

**Segunda (20)**

22h00 - Paraíso do Tuiuti

23h00 - Portela

00h00 - Vila Isabel

01h00 - Imperatriz

02h00 - Beija-flor

03h00 - Viradouro

GRUPO DE ACESSO

**Sexta (17)**

21h00 - Arranco

21h45 - Lins Imperial

22h30 - Vigário Geral

23h15 - Estácio de Sá

00h00 - Unidos de Padre Miguel

00h45 - Sossego

01h30 - São Clemente

**Sábado (18)**

21h00 - União de Jacarepaguá

21h45 - Unidos da Ponte

22h30 - Unidos de Bangu

23h15 - Em Cima da Hora

00h00 - Porto da Pedra

0h45 - União da Ilha

01h30 - Império da Tijuca

02h15 - Inocentes de Belford Roxo

QUAL A ESCOLA DE SAMBA MAIS ANTIGA DO RIO?

A centenária Portela, fundada em 11 de abril de 1923, é a escola de samba mais antiga em atividade no Carnaval do Rio de Janeiro.

Na segunda noite de desfiles deste ano, a agremiação celebrará na avenida dez décadas de existência e a será a única que participou de todos os desfiles desde o surgimento da festa -a qual ajudou a moldar.

Tem também no currículo o maior número de títulos nesse período. Foram 22, além da contribuição imensurável de sambistas como Monarco (1933-2021), Candeia (1935-1978), Paulinho da Viola, 80, Noca da Portela, 90, e David Corrêa (1937-2020).

EM QUAIS DIAS SERÃO OS DESFILES DE CARNAVAL DO RIO?

O Carnaval do Rio terá quatro dias de desfiles de escolas de samba, dois deles com agremiações que brigam pelo acesso e outros dois pelo título de grande campeã do Grupo Especial.

Na sexta (17) e no sábado (18), a partir das 21h, 15 escolas desfilam pelo acesso, divididas em sete agremiações na primeira noite e oito, na segunda.

No domingo (19) e na segunda (20), a partir das 22h, 12 escolas, sendo seis em cada dia, fazem o desfile do Grupo Especial.

COMO FUNCIONAM OS DESFILES DE CARNAVAL DO RIO?

O desfile do Grupo Especial do Carnaval de 2023 no Rio de Janeiro será composto por 12 escolas de samba, divididas em dois dias de desfile (19 e 20 de fevereiro).

Cada agremiação deverá fazer o seu desfile em no mínimo 60 minutos e no máximo, 70 minutos.

A escola será penalizada com a perda de mais 0,1 ponto a cada minuto que exceder ao limite máximo ou anteceder ao mínimo estipulado de desfile As agremiações deverão ter de 2.500 a 3.200 componentes

As escolas desfilarão diante de uma comissão julgadora disposta em cabines no Sambódromo da Marquês de Sapucaí

Serão avaliados os seguintes quesitos:

- Bateria

- Samba-enredo

- Harmonia

- Evolução

- Enredo

- Alegorias e Adereços

- Fantasias

- Comissão de frente

- Mestre-sala e porta-bandeira

O corpo de jurados será composto de 36 julgadores, sendo quatro para cada um dos nove quesitos.

Cada julgador concederá a cada escola notas de 9,0 a 10 pontos, sendo que serão admitidas notas fracionadas em decimais, como 9,1, por exemplo.

DESEMPATE

Só serão admitidos empates, entre duas ou mais escolas quando ele ocorrer na primeira colocação e se as agremiações obtiverem, com as três notas válidas, somatório de pontos iguais em cada um dos nove quesitos, na ordem inversa de precedência que for estabelecida através de sorteio.

Persistindo o empate, recorre-se novamente às notas válidas concedidas, obtendo, então, melhor classificação entre as escolas, a que tenha obtido maior quantidade de notas 10 em todos os quesitos.

Persistindo ainda o empate, será utilizado o mesmo critério anterior, porém recorrendo-se às notas menores que 10, a partir de 9,9, passando, sucessivamente, pelas de demais de menor valor, em ordem decrescente.

Se o empate continuar, a classificação será definida por sorteio.

A apuração será a partir das 15h de quarta-feira (22) e a última colocada será rebaixada para o Grupo de Acesso em 2024.

Fonte: Liesa