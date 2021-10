Times adotam lema 'acredite', do treinador

O status de fenômeno pop de Ted Lasso pode ser medido pela quantidade de treinadores e atletas citando a série. Desde que Lasso chegou ao fictício AFC Richmond, o time caiu para a segunda divisão e só consegue empates, mas seu jeito de lidar com os conflitos, de fazer os jogadores confiarem nele e de unir o time, usando métodos pouco ortodoxos, como uma coreografia do *NSYNC, são citados como exemplo. Seu lema - "Acredite", escrito em azul em uma cartolina amarela - virou febre nos estádios e ginásios dos EUA.

Por exemplo, o treinador Quin Snyder, do time da NBA Utah Jazz, citou a famosa fala de Lasso de que o animal mais feliz do mundo era o peixinho dourado, que tem uma memória de 10 segundos. Steve Kerr, do Golden State Warriors, também da NBA, elogiou a série no Twitter. Jurgen Klopp, técnico do Liverpool, e o ex-jogador e comentarista de futebol Gary Lineker, que faz uma participação na série, também são fãs.

Arthur Smith, treinador do Atlanta Falcons, da NFL, pregou um cartaz escrito "Acredite", igual ao da série, na sala de coletiva de imprensa. Ao sair do espaço, ele deu um tapinha na cartolina, como Lasso faz.

Jarred Kelenic, jogador do time de beisebol Seattle Mariners, segurou um cartaz com os mesmos dizeres no fim do jogo vencido pelo time em 29 de setembro. O slogan foi adotado pelos torcedores também.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.