Thiago Brennand é preso em Abu Dhabi acusado de agressão, mas sai após fiança

Para Evandro Menezes de Carvalho, professor de direito internacional da FGV Direito Rio, como o caso não envolve crimes políticos e há um pedido de prisão preventiva no Brasil, e com um brasileiro, o processo de extradição pode até ser concluído até o fim deste ano. "São elementos muito fortes", diz.

Sobre as agressões contra a modelo na academia, sua defesa à época havia alegado que ele compareceu espontaneamente para prestar esclarecimentos às autoridades policiais. Além disso, argumentou, a íntegra dos vídeos entregues pela academia de ginástica corrobora a versão de que as agressões verbais foram iniciadas por Alliny Gomes.

O empresário afirma que as acusações fazem parte de uma conspiração contra ele e que a maioria das denúncias de crimes de estupro no Brasil é falsa.

Como reportagem do jornal Folha de S.Paulo mostrou, após receberem ameaças de Brennand, seus pais formalizaram em cartório um documento em que manifestam a vontade de retirá-lo do testamento.

A família, por meio do Grupo Fernandes Vieira, vendeu em 2016 o hospital Santa Joana ao UnitedHealth Group, que faz parte do Americas Serviços Médicos, e o Memorial São José para a Rede D'Or.

O suspeito de crimes é herdeiro de uma família tradicional do Recife. De acordo com advogados, seu patrimônio é avaliado avaliado em R$ 200 milhões.

Janjacomo afirma que os novos casos aconteceram no estado de São Paulo e as denúncias foram encaminhadas para Porto Feliz como uma forma de acelerar o processo e triagem das novas vítimas.

Na época, Brennand negou os crimes. Em depoimento, confirmou que teve relações sexuais com a mulher, mas disse que foi com o consentimento dela. Ele também afirmou que a suposta vítima teria "sede de fama" e foi vista em diversos locais sem ter pedido socorro ou manifestado comportamento estranho.

A investigação conduzida pela Promotoria de Porto Feliz chegou a ser arquivada em junho deste ano, por falta de provas. Foi reaberta, porém, após reportagem do programa Fantástico, da TV Globo, divulgar um áudio do empresário em que ele fazia ameaças a essa vítima.

Nesta sexta, o Ministério Público paulista formalizou uma segunda denúncia contra Brennand, agora relacionada a esses novos relatos. A Promotoria de Porto Feliz (a 118 km de São Paulo) afirma que ele cometeu em uma mesma vítima cinco crimes: estupro, cárcere privado, tortura, lesão corporal de natureza gravíssima e coação no curso do processo. A Justiça aceitou acusação, o que o torna réu novamente.

Após a repercussão do episódio, que foi gravado, Brennand passou a ser acusado de crimes sexuais por ao menos 11 mulheres, que relatam desde supostos estupros a rituais para tatuar suas próprias iniciais no corpo das vítimas.

Inicialmente, a PF informou que a prisão tinha ocorrido em Dubai, na quinta (13), mas horas depois esclareceu que o empresário foi capturado em Abu Dhabi. Ele foi detido pela polícia nacional dos Emirados Árabes, com auxílio da Interpol, após entrar na lista de foragidos por não retornar ao Brasil no prazo estipulado pela Justiça.

