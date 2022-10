Thiago Brennand é alvo de 3ª denúncia, agora sob suspeita de agredir motociclista

Na época, Brennand negou os crimes. A investigação conduzida pela Promotoria de Porto Feliz chegou a ser arquivada em junho deste ano, por falta de provas. Foi reaberta após reportagem do Fantástico divulgar um áudio do empresário em que ele fazia ameaças a essa vítima.

Na última sexta-feira (14), ele foi alvo de nova denúncia referente à suspeita de cinco crimes: estupro, cárcere privado, tortura, lesão corporal de natureza gravíssima, coação no curso do processo, constrangimento ilegal, ameaça, registro não autorizado da intimidade sexual e divulgação de cena de estupro ou sexo.

Após a repercussão do episódio na academia, que foi gravado, Brennand passou a ser acusado de crimes sexuais por ao menos 11 mulheres, que relatam desde supostos estupros a rituais para tatuar suas próprias iniciais no corpo das vítimas.

Em setembro deste ano, Brennand foi denunciado no de agressão à modelo Alliny Helena Gomes dentro de uma academia em São Paulo na presença do filho, ocasião em que passou a responder por lesão corporal e corrupção de menores.

Um homem que teria presenciado as agressões foi ouvido pelo Ministério Público. A testemunha, identificada como funcionário pessoal de Brennand, afirmou que o motociclista iniciou as provocações, o que os promotores consideraram inconsistente e uma tentativa de proteger o possível agressor.

A vítima sofreu lesões corporais de natureza leve na região da face e pescoço, as quais foram constatados no exame de corpo de delito, conforme relata a Promotoria.

Na nova acusação, a Promotoria de Porto Feliz (a 118 km de São Paulo) declara que, no último dia 11 de março, Brennand estava dirigindo no condomínio em que reside quando decidiu ir atrás de um motociclista que não teria dado passagem para ele.

