Thiago Brennand diz usar antidepressivo, ansiolítico e indutor de sono

Logo depois, no dia 17 de outubro, a Justiça decretou nova prisão contra Brennand, desta vez sob a acusação de tatuar à força e manter em cárcere privado uma mulher em Porto Feliz, no interior paulista.

Após a acusação de agressão à modelo Alliny Helena Gomes, Brennand deixou o Brasil em 4 de setembro, horas antes da denúncia do Ministério Público. O órgão determinou que ele retornasse ao Brasil até 23 de setembro e entregasse o passaporte. Como não cumpriu a medida, ele teve a prisão preventiva decretada no dia 27 de setembro e tornou-se foragido. A viagem inicialmente foi para para Dubai, nos Emirados Árabes.

Ele sempre negou os crimes por meio de vídeos publicados na internet, que já foram apagados. O advogado que o representa, Eduardo Leite não respondeu à reportagem. No sábado (29), ele afirmou que só falaria do caso em um momento oportuno.

Após dormir a primeira noite na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, Brennand passou pela audiência de custódia no Fórum da Barra Funda. No mesmo dia, foi encaminhado para o CDP 1 Pinheiros. A unidade prisional é destinada a presos sob suspeita de crimes sexuais.

Brennand foi extraditado dos Emirados Árabes e desembarcou no aeroporto de Guarulhos no sábado (29). Ele viajou ao país em setembro do ano passado horas antes de ser denunciado pelo Ministério Público por agredir uma modelo em uma academia da capital.

Ele está preso no CDP (Centro de Detenção Provisória) 1 Pinheiros, na zona oeste da capital paulista, em uma cela de 6 m². O empresário está isolado em uma cela considerada padrão, com cama de alvenaria, colchão, chuveiro, pia, vaso sanitário e tem acesso a chuveiro de água quente.

