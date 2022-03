Testes positivos de Covid de redes particulares seguem em queda após Carnaval

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os resultados positivos para teste de Covid-19 realizados pelo Grupo Fleury e pela rede de laboratórios Hermes Pardini continuam a cair mesmo após o período de Carnaval —contra a expectativa de que eles poderiam se acelerar.

No Fleury, a média semanal de testes apontando infecção por coronavírus nos pacientes vem diminuindo desde o começo de fevereiro, quando a taxa era de 41,91%. Na última semana, esse valor ficou abaixo dos 5%.

Entre os dias 7 e 13 de março, o índice foi de 4,41%. Na semana anterior, de 28 de fevereiro a 6 de março, o número chegou a 7,94%.

O grupo tem 250 unidades no Brasil em nove estados e no Distrito Federal.

Já na rede Hermes Pardini houve uma redução de 5,6% na quantidade de testes positivos na última semana. Entre os dias 5 e 12 de março, 14,5% dos exames realizados pela rede de laboratórios deram positivo. Já entre 26 de fevereiro e 4 de março, esse volume era de 20,1%

No estado de SP, a taxa do grupo Hermes Pardini caiu de 17,3% para 11,6% na última semana. Já no Rio de Janeiro, foi de 10,3% para 7,2%.

Os estados com desaceleração mais expressiva foram Tocantins, com redução de 37% na positividade dos testes nesse mesmo período, e Amapá e Paraíba, ambos com uma diminuição de 24,6%.

Segundo o levantamento da rede de laboratórios Hermes Pardini, a quantidade de testes realizados no país apresentou queda de 1,3% na última semana.

A rede tem 150 unidades próprias em MG, SP, RJ, GO e PA, além de 6.000 laboratórios parceiros em todos os estados do Brasil.