Testes positivos de Covid-19 já atingem patamar da 1ª onda de ômicron, dizem farmácias

As farmácias registraram 1.909.914 infecções pelo novo coronavírus neste ano, ante 641.399 no segundo semestre de 2021. O salto representa um aumento de 197% na taxa de pessoas doentes.

Na comparação mensal, o mês de junho terminou com 349.345 resultados positivos —mais que o dobro em relação a maio, que teve registro de 136.117 infectados. A média diária de casos confirmados por dia no Brasil saltou de 4 para 11 no período.

O índice de testes rápidos com resultado positivo entre os dias 27 de junho e 3 de julho ficou em 35% —o maior percentual em 21 semanas. A última vez que a quantidade de pacientes infectados esteve nesse patamar foi na semana de 31 de janeiro a 6 de fevereiro, com taxa de 36,07%.

