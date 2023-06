Testemunha que filmou homem negro amarrado pelos pés diz que foi intimidado pela PM

Foi instaurado um inquérito para apurar o ocorrido e os policiais foram afastados preventivamente das atividades operacionais. "As ações estão em desacordo com os procedimentos operacionais padrão da instituição", diz a nota.

Os policiais deixaram o local e, metros à frente, na rua Morgado de Mateus, encontraram um homem de 32 anos com duas caixas de bombons, cada uma delas no valor de R$ 15.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, policiais militares envolvidos no caso disseram que amarraram o suspeito porque ele teria resistido à abordagem e os ameaçado. A informação consta no boletim de ocorrência registrado no 27° DP (Campo Belo).

O homem diz que foi levado à delegado em outra viatura do acusado, onde chegou por volta da 1h. Ele afirma que só foi embora do local por volta das 5h de segunda (10), após prestar depoimento ao delegado.

Ele, então, concordou. "Nesse momento, ele [PM] fez um sinal discreto para o outro e os dois ligaram a câmera do uniforme. Até então, estavam desligadas. Primeiro, ele me reprime. Depois, liga a câmera."

O homem conta que voltou a se sentar. Já o agente, segundo ele, fez uma ligação. "Quando ele terminou de falar [no celular], veio até mim, com outro policial, e falou: 'Como você fez a gravação, você será levado para o DP [Distrito Policial] para prestar depoimento. Você é testemunha", relembra.

"Eu ouvi uns gritos [de dentro do consultório] e havia um policial parado do lado de fora. Quando os policiais tiraram o rapaz, de maneira bruta, arrastando [o suspeito], eu fiquei horrorizado", conta.

As cenas foram registradas em uma UPA (unidade de pronto-atendimento) da Vila Mariana. O homem que presenciou a cena, e que pediu que seu nome não fosse divulgado, diz à reportagem que estava no local quando percebeu uma movimentação estranha na triagem.

O caso ocorreu no domingo (9). No vídeo, o acusado, um homem negro de 32 anos, aparece sendo arrastado e carregado pelos policiais, colocado em uma maca e depois na parte de trás de uma viatura.

