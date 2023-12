Terceiro grupo de brasileiros deixa Gaza e aguarda voo da FAB no Egito

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um novo grupo de brasileiros foi autorizado a deixar a Faixa de Gaza.

Os brasileiros e seus familiares já estão no Egito, confirmou ao UOL o embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeas. O translado, hospedagem e alimentação do grupo foi organizado pela Embaixada do Brasil no Egito até o embarque.

Ainda não se sabe o número de pessoas que devem voltar ao Brasil.

Um voo da FAB partiu às 8h20 do Rio de Janeiro para repatriar o grupo. O governo também enviou ao Cairo um carregamento com seis toneladas de purificadores de água portáteis e kits voltaicos para garantir a autonomia de energia.

A previsão é de que a aeronave chegue na Base Aérea de Brasília no sábado (23) às 8 horas.

Desde o início do conflito entre Israel e Hamas, em 7 de outubro, o governo brasileiro resgatou 1.525 pessoas e 53 pets.

"A operação em Gaza exigiu articulação da representação brasileira em Ramala (Palestina), que organiza nomes, auxilia na emissão de documentos e providencia o traslado e trâmites na fronteira. A embaixada também atua na aprovação dos nomes com autoridades de Israel, do Egito e dos palestinos", disse Nota do governo brasileiro.