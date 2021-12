Terceiro caso da variante ômicron no Brasil é confirmado em São Paulo

Ainda de acordo com a Secretaria da Saúde, o homem tomou as duas doses da vacina da Pfizer contra a covid-19 e está em "isolamento domiciliar", em Guarulhos, desde que chegou ao Brasil, estando, até hoje, assintomático.

O caso é de um homem de 29 anos que, vindo da Etiópia, desembarcou no Aeroporto de Guarulhos (SP) no último sábado (27). Ao chegar em solo brasileiro, o passageiro foi testado e, em seguida, diagnosticado com a covid-19.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A Secretaria da Saúde de São Paulo confirmou nesta quarta-feira (1) o terceiro caso da variante ômicron da covid-19, potencialmente mais contagiosa, no estado e também no Brasil.

