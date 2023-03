Terceirizada de vinícolas do RS nega indenização aos trabalhadores, diz MPT

O MPT requisitou as vinícolas Aurora, Salton e Cooperativa Garibaldi informações sobre os contratos mantidos entre as três empresas e a Fênix Serviços de Apoio Administrativo. Foi dado às empresas 10 dias para apresentar a documentação requisitada.

Os representantes da terceirizada participaram nesta quinta (2) na audiência virtual realizada entre integrantes do MPT da Bahia e do Rio Grande do Sul.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A empresa Fênix Serviços Administrativos e Apoio a Gestão de Saúde LTDA, responsável pela terceirização dos trabalhadores resgatados em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, para as vinícolas Aurora, Salton e Cooperativa Garibaldi rejeitou o acordo de indenização apresentado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT).

