"Tentei salvar uma família, acabei com a minha", disse motorista de ônibus

Seis pessoas morreram e 49 ficaram feridas no acidente que aconteceu no sábado (13) com o ônibus de turismo que era dirigido por Sabino e quem tombou no km 75,8 da rodovia Oswaldo Cruz. O veículo transportava 66 passageiros, além do motorista, de São Paulo a Paraty (RJ).

Ainda no vídeo, Sabino contou que decidiu pegar a Oswaldo Cruz depois que conversou com outros motoristas durante uma parada que fez de 20 minutos. E que fez de tudo para evitar que ônibus caísse na ribanceira.

Ana Júlia foi enterrada hoje à tarde no cemitério do Campo Grande, zona sul da capital.

"Tentei salvar uma família vindo de frente comigo e acabei com a minha família e meus amigos", disse Sabino, num vídeo gravado no celular e enviado para a TV Vanguarda, afiliada da Rede Globo.

