Tentativa de assalto termina com suspeito morto e mulher ferida em Guarulhos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um assalto terminou com um suspeito morto e uma mulher ferida em um restaurante na avenida Manoel Isidoro Martins, no bairro Cidade Martins, em Guarulhos, na noite de sexta (16). Houve troca de tiros entre os assaltantes e um policial militar, que estava de folga.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), dois dos quatro suspeitos estavam armados. Um deles, ao perceber que um dos clientes era um PM, atirou contra o agente, que revidou atingindo o assaltante. Os outros três envolvidos fugiram, levando um celular e R$ 559.

Uma mulher foi ferida na perna e encaminhada ao HMU (Hospital Municipal de Urgências). Não foram divulgadas informações sobre seu estado de saúde. O assaltante atingido pelo PM foi encontrado com um tiro no tórax e outro na perna a cerca de cem metros do estabelecimento. Ele tentou fugir, mas não resistiu aos ferimentos e caiu.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e atestou a morte no local. Ele portava um revólver calibre 38, de acordo com a SSP. A arma do assaltante foi apreendida junto com o revólver do PM, além de dois veículos atingidos pelos disparos e uma chave de motocicleta que estava com o suspeito. Os outros três suspeitos seguem foragidos.