Tentativa de assalto a banco no PR tem seis suspeitos mortos, diz PM

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Uma tentativa de assalto em uma agência bancária de Três Barras do Paraná (PR) resultou na morte de seis suspeitos na madrugada desta quinta-feira (4), conforme informou a Polícia Militar ao UOL.

Segundo a corporação, os agentes foram recebidos com tiros no local, mas não ficaram feridos.

Imagens que circulam as redes sociais mostram que os suspeitos estavam armados. Em um dos vídeos, um morador diz que os homens estavam portando fuzis.

ARAÇATUBA E VARGINHA

No dia 30 de agosto, um mega-assalto a três agências bancárias ocorreu em Araçatuba, no interior de São Paulo. Homens armados com fuzis explodiram caixas eletrônicos, usaram reféns como escudos humanos na fuga, espalharam explosivos pelas ruas, incendiaram veículos para isolar a cidade e ainda usaram drones para monitorar a ação.

De acordo com a SSP, foram deixados explosivos em ao menos 14 pontos da cidade. Um deles foi detonado quando um homem de 25 anos passou pelo local. A vítima sofreu amputações nos dois pés e teve dedos das mãos cortados. A Polícia já efetuou a prisão de 16 pessoas que teriam envolvimento com o caso.

No domingo (31), uma operação conjunta entre as polícias Militar e Rodoviária Federal terminou com a morte de 25 suspeitos de estarem planejando assaltos a banco na cidade de Varginha (MG).

Especialistas veem semelhanças no tipo de armamento e na estratégia adotada pelos suspeitos. Eles estavam escondidos em duas chácaras onde arquitetavam um roubo aos moldes do que a polícia chama de novo cangaço, tática também conhecida como "domínio de cidades". A ação seria semelhante ao ataque na cidade paulista, quando foi planejado um roubo de R$ 90 milhões.