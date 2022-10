Temporal no interior de SP deixa igreja destelhada e criança atingida por muro

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - O temporal que atingiu o estado de São Paulo na tarde desta quinta (6) deixou um rastro de problemas no interior. Uma igreja foi destelhada e bairros ficaram sem energia em Lucélia, na região de Presidente Prudente, e árvores foram derrubadas em Ribeirão Preto, onde uma criança foi atingida por um muro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, foram registradas quedas de árvores em diversos pontos de Ribeirão Preto. Um veículo e o portão de uma empresa foram danificados.

A criança atingida pela queda de um muro na zona norte da cidade teve ferimentos no peito e no rosto. O menino de cinco anos foi levado para o Hospital das Clínicas, que informou que não pode dar informações de seu estado.

A chuva e o vento forte que atingiram a cidade de Lucélia arrancaram parte do telhado da Igreja Matriz e Paróquia Sagrada Família de Lucélia. Quinze árvores de grande porte caíram e casas foram destelhadas. Ninguém foi ferido. Uma família ficou desabrigada, mas já foi acolhida, segundo a prefeitura

"A chuva nem estava tão forte, mas estava ventando com muita força, por volta das 16h30, quando o telhado da igreja foi arrancado", informou o setor de imprensa da administração municipal.

O telhado, feito de zinco, caiu em uma rua movimentada da cidade e onde ocorre uma feira às quartas. "O telhado danificou a entrada de algumas residências, um trailer de lanche e cortou um caminhão baú", informou a prefeitura.

Os dados da Defesa Civil local indicam que houve cerca de 66,5 mm de precipitação, mas não há como precisar a velocidade do vento por falta de equipamentos específicos.

Parte da cidade ficou sem energia elétrica, mas segundo a Energisa, companhia responsável pela distribuição em Lucélia, o fornecimento já foi restabelecido.

"Com chuvas fortes e ventos, objetos, galhos e até árvores inteiras foram lançados sobre a rede elétrica, provocando quebra de postes, rompimento de cabos e outros danos ao sistema elétrico da distribuidora", afirmou.

Em Campinas não houve estrago, mas a chuva impediu a conclusão da montagem de um circo com estrutura de 3.500 m² que se apresentaria no final de semana em um shopping. A data de estreia foi adiada para o fim de semana seguinte.

CHUVA VOLTA A GANHAR FORÇA NO DOMINGO

De acordo com o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, da Unicamp), no sábado (8) haverá predomínio do sol no interior do estado, com céu parcialmente nublado, com possíveis pancadas de chuva de forma isolada, no período da tarde.

Já no domingo (9), a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas em todo o estado, a qualquer momento do dia.

"Há potencial para temporais severos no setor oeste, especialmente entre Assis, Marília e Presidente Prudente a partir da tarde. A segunda-feira segue com tendência de pancadas de chuva em todo o estado", diz o órgão.