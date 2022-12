Temporal em BH tem desmoronamentos, pessoas ilhadas e carros arrastados

Segundo o órgão, às 20h, a região leste da capital teve volume de chuva considerado "extremamente forte" e a região centro-sul teve volume de chuvas forte. O monitoramento da capital mostrou que as chuvas atingem a cidade desde as 17h.

Das 17h às 20h, segundo a Defesa Civil, quase todas as regiões da capital registraram mais de 100 milímetros de chuva concentrada. A área oeste teve o maior concentrado de precipitações, com 136,6 milímetros. A segunda região com maior volume de chuvas foi a área da Pampulha, com 119,6 milímetros.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram inundações em avenidas da cidade. Em uma delas, feita na avenida Cristiano Machado, é possível ver um veículo sendo arrastado pela correnteza com duas pessoas do lado de fora.

