Temporal deixa 38 pontos de alagamento na cidade de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma forte chuva atingiu São Paulo na tarde desta terça-feira (7) e deixou pelo menos 38 pontos de alagamento na cidade por volta das 16h, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura).

Todas as regiões da capital estão em estado de atenção desde as 13h e apenas Itaquera, na zona leste, enfrenta o estado de alerta (nível máximo), pelo transbordamento do rio Verde, na rua Cunha Porã, desde as 14h.

As regiões mais atingidas nesse horário foram centro e zona leste. Na região central, havia sete pontos de alagamentos, sendo três deles intransitáveis.

Já na zona leste, o CGE computava nove pontos de alagamentos intransitáveis (cinco apenas na Mooca) e quatro pontos transitáveis.

Os bairros das regiões próximas do centro também sofreram, como o Ipiranga, com dois trechos intransitáveis, Butantã, com três vias fechadas pelas águas, Lapa e Vila Prudente, com um ponto de alagamento transitável.

Por volta das 15h, antes de a chuva mais forte atingir a região central, o Corpo de Bombeiros havia recebido um chamado para queda de árvore e 15 para enchentes, principalmente, nos bairros de São Miguel, Carrão e Cidade Ademar.