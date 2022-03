Temporal danifica parte de teto do aeroporto de Congonhas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um temporal com rajadas de vento, granizo, queda de árvores, alagamento e desabamento causou transtorno aos moradores da capital paulista na tarde desta sexta-feira (4). A intensidade da chuva foi tanta que provocou vazamento no teto do aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo.

A Infraero disse que houve o extravasamento do limite de escoamento das calhas do teto do aeroporto, causando pontos de vazamento no terminal. "As equipes de manutenção e limpeza foram acionadas, imediatamente, para atuarem na situação", afirmou, em nota.

Também em Congonhas, o temporal trouxe consigo muita ventania. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências, as rajadas chegaram a 81,5 km/h.

Segundo a Infraero, o terminal de passageiros não foi interditado e as operações de embarque e desembarque continuam ocorrendo.

Por volta das 16h, os bombeiros já tinham registrado chamados para o atendimento de 25 enchentes, 3 desabamentos e 73 quedas de árvores.

Segundo o CGE, houve queda de granizo em ao menos seis bairros da capital, entre 14h e 15h. Foram registradas pedras de gelo em Congonhas, Butantã, Parque Novo Mundo, Sé, Jabaquara Vila Prudente.

O CGE apontou também Santo Amaro (zona sul) com a maior concentração de chuva na capital. Até as 15h50, foram 79 mm. Na sequência, a Vila Prudente (zona leste) registrou 61,2 mm.

Pouco antes das 15h, o córrego Ipiranga entrou em estado de alerta para transbordamento, na altura da praça Leonor Kaupa, o que acabou não acontecendo. Às 15h50, o centro de gerenciamento determinou o término do estado de atenção para alagamentos em todas as regiões da capital.

Já por volta das 17h, havia apenas dois pontos de alagamento intransitáveis, na avenida Guarapiranga, no M'Boi Mirim, e na avenida Doutor Lino de Moraes Leme, em Santo Amaro, ambas na zona sul.

Segundo o CGE, a tendência para os próximos dias é de tempo típico de verão, com sol, calor e pancadas de chuva no fim das tardes. A previsão para o sábado é de temperatura máxima de até 30°C, com possibilidade de chuva moderada a forte no entardecer. No domingo (6), esquenta ainda um pouco mais, chegando aos 31°C de máxima, com a mesma expectativa para o fim de tarde.

O CGE recomenda que se evite transitar por ruas alagadas ou que se tente atravessar correntezas. A dica é para ficar em lugar seguro, distante de árvores e da rede elétrica. Também diz que é importante consultar o trânsito antes de sair de casa ou do trabalho para não ficar preso em ruas bloqueadas pela chuva.