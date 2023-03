Temporal causa duas mortes, alagamentos e deixa Rio em alerta

SÃO PAULO,SP (FOLHAPRESS) - Dois homens morreram em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, por causa do temporal que atingiu a região metropolitana do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (30). Um deles foi arrastado pela enxurrada no bairro Covanca e o outro foi atingido por um raio na Vila Ideal.

Na capital, policiais militares resgataram um homem que estava sendo arrastado no rio Maracanã, no cruzamento das avenidas Professor Manoel de Abreu com Avenida Rei Pele, na zona norte.

A região metropolitana do Rio registrou o maior volume de águas em apenas uma hora desde o início do período chuvoso. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, a estação pluviométrica da Tijuca/Muda atingiu 79,2 mm/h às 20h30. A maior leitura em uma hora havia sido registrada na estação pluviométrica de Bangu (70 mm) no dia 11 de março.

O município entrou em estágio de atenção às 19h45. O temporal causou alagamentos em 14 pontos em bairros como Tijuca, São Cristovão, Cascadura, Maré, Jacaré, Higienópolis e na Linha Amarela. A chuva provocou também bolsões d´água.

O Centro de Operações registrou quedas de árvores na Tijuca, Grajaú e no Jardim América. No Grajaú houve a queda de um poste de energia elétrica e no Andaraí o deslizamento de uma barreira.

As estradas Grajaú-Jacarepaguá e Furnas chegaram a ser interditadas, mas foram liberadas no final da noite.

Oitenta e uma sirenes foram acionadas em 50 comunidades entre 19h46 e 20h18, mas não há registros de soterramentos.

Ocorreram transtornos também no transporte público. O corredor Transcarioca do BRT foi afetado por alagamentos e algumas linhas ficaram temporariamente suspensas.

O município retornou ao estágio de mobilização às 23h desta quinta. A previsão para as próximas horas é de chuva fraca e moderada.

Em Duque de Caxias, além das duas mortes, um princípio de incêndio ocorreu no bairro Nova Campinas, depois que um aparelho de ar condicionado de uma casa foi atingido por um raio. Ninguém ficou ferido.

Dezoito sirenes de alerta foram acionadas na cidade. Ruas do centro, da Vila São Luiz, do Jardim Primavera e um trecho da rodovia Washington Luiz ficaram alagados. Árvores caíram nos bairros da Vila Operária e Jardim Primavera.

Segundo a prefeitura, não há registros de desabrigados ou desalojados em Duque de Caxias.