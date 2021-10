Temporal causa danos em Minas Gerais e Defesa Civil faz alerta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chuva forte que atingiu Belo Horizonte (MG) na noite desta segunda (18) alagou ruas e avenidas e levou a Defesa Civil a emitir um alerta para risco geológico alto na cidade. Segundo o comunicado, a tendência é de mais temporais nas próximas horas. O alerta é válido até quarta (20).

Os pontos de alagamento desta segunda deixaram o trânsito mais lento e provocaram o bloqueio da região afetada pelo córrego do Ferrugem e ribeirão Arrudas. O retorno do shopping Ponteio também foi fechado devido ao alagamento do local.

A Empresa de Transportes e Trânsito informou queda de árvore e entulho em ruas e avenidas após o temporal. Na Via Expressa, região noroeste da cidade, motoristas ficaram presos em carros por causa do alagamento e bombeiros foram acionados para ajudar.

Rua alagada após temporal em Ouro Preto (MG) Prefeitura de Ouro Preto Segundo a Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais), houve queda de energia em alguns bairros.

De acordo com a Defesa Civil, alguns sinais de alerta devem ser observados para evitar ser vítima de deslizamentos: trinca nas paredes, água empoçando no quintal, portas e janelas emperrando, rachaduras no solo, água minando da base de barrancos e inclinação de postes ou árvores.

Choveu forte também em Cachoeira do Campo e Amarantina, distritos de Ouro Preto (a 100 km de Belo Horizonte). O rio Maracujá transbordou e deixou moradores ilhados. Ao menos 25 famílias precisaram ser resgatadas pela Defesa Civil da cidade, com a ajuda de tratores. Algumas pessoas estavam nos telhados de suas casas para fugir da inundação. Além disso, imóveis foram destelhados e ruas danificadas.

"Faremos o levantamento de todo esse prejuízo e envolveremos secretarias para voltar à normalidade", disse o coordenador da Defesa Civil, Neri Moutinho.

Segundo a Prefeitura de Ouro Preto, uma tromba d'água atingiu a região e em pouco tempo foram registrados aproximadamente 200 mm de chuva.

A Defesa Civil de Ouro Preto pediu a ajuda do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Guarda Municipal e da Defesa Civil de Itabirito para resgatar os moradores.