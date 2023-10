Temporal causa alagamentos, interdita rodovias e Santa Catarina decreta situação de emergência

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - As fortes chuvas que atingiram Santa Catarina neste sábado (7) causaram alagamentos, interdição de rodovias e extravasamento de rios. O estado decretou situação de emergência após 82 cidades terem sido afetadas pelo temporal.

Os municípios mais prejudicados estão localizados nas regiões do vale do Itajaí, Planalto Norte, Oeste e em áreas de divisa com o Rio Grande do Sul.

Em Orleans, cidade a 160 km de Florianópolis, parte de uma casa desabou ao ser atingida pela cheia do rio Tubarão. Segundo a prefeitura, ninguém ficou ferido.

No estado, ao menos 16 rodovias tiveram interdições totais e parciais por conta da chuva.

A Oktoberfest, evento tradicional que acontece em Blumenau, cancelou as atividades do fim de semana devido ao mau tempo.

A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um alerta de volume alto de chuva ao longo do fim de semana. Para o domingo (8), há novamente previsão de fortes chuvas com possibilidade de alagamentos e deslizamentos de terra.

Rio Grande do Sul tem rodovias interditadas

Já no Rio Grande do Sul, nove trechos de seis rodovias tiveram bloqueios totais e parciais. De acordo com a Defesa Civil do estado, ao menos duas pontes foram destruídas pelas chuvas. Uma delas fica na rodovia ERS-448, entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, e a outra, na ERS-431, em Bento Gonçalves, no limite com São Valentim do Sul.

Na cidade de Sananduva, a 280 km de Porto Alegre, um caminhão caiu em rio após uma ponte do município desabar. Segundo a empresa de meteorologia MetSul, a região norte do estado é a mais afetada pela chuva.

Desde setembro o estado tem sido afetado pelas fortes chuvas. A enchente no vale do Taquari foi considerada pelo governo estadual como o maior desastre natural em território gaúcho. Ao todo, 51 pessoas morreram.