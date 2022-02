Temporal atinge Petrópolis, causa inundação e bombeiros interrompem buscas

O alerta meteorológico vale para todo o estado do Rio de Janeiro, o sul do Espírito Santo e a Zona da Mata mineira —regiões que fazem divisa com municípios fluminenses.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) havia emitido no fim da manhã desta terça-feira um alerta de chuva forte para Petrópolis. De acordo com o órgão, existe expectativa de chuva variando entre 30mm e 60mm em apenas uma hora na cidade, além de uma média diária de 50 mm a 100 mm entre terça e quarta (23). Também são previstos ventos intensos, que podem chegar a 100 Km/h. O Inmet cita riscos de cortes de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

A rua Bingen foi inundada pela chuva e militares atuam para auxiliar a população no local. Em frente ao hospital de campanha montado pela Marinha, parte da margem do rio cedeu e bloqueou uma faixa de trânsito.

De acordo com a Defesa Civil Estadual, as sirenes de alerta instaladas em todos os distritos de Petrópolis foram acionadas para marcar a ocorrência de chuva moderada na última hora.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.