Temporais com rajadas de vento deixam um morto em Santa Catarina

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Temporais com rajadas de vento em Santa Catarina provocaram a morte de um homem no final da tarde desta segunda-feira (4). Ele dirigia um veículo em uma via de Jupiá, cidade no Noroeste do estado, quando seu carro foi atingido por uma árvore.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta das 17h e se deparou com um eucalipto caído sobre o automóvel. O condutor, cujo nome e idade não foram divulgados, já estava morto. Ele estava sozinho no carro. Os bombeiros retiraram o corpo e acionaram o IML.

A Defesa Civil de Santa Catarina registrou temporais com raios, rajadas de vento e granizo nas regiões oeste, meio-oeste e no planalto norte, principalmente entre as 17h e as 19h desta segunda.

Nesta terça (5), a previsão é de tempo estável com presença de sol em todas as regiões de Santa Catarina, com a aproximação de uma massa de ar seco.

O vento predomina na direção sul/sudeste, com rajadas intensas (entre 40 e 70 km/h) na área costeira, ainda segundo a Defesa Civil.

O Corpo de Bombeiros de SC também prestou atendimentos nas cidades de São Joaquim, Içara e Anita Garibaldi.

As ocorrências mais graves foram registradas em São Joaquim, onde moradores ficaram ilhados com a invasão da água. No total, nove pessoas foram resgatadas, entre elas duas crianças e um bebê.

Já na cidade de Praia Grande, no sul do estado, ocorreram incidentes por causa do transbordamento dos rios, segundo a prefeitura. Uma pousada teve seu acesso isolado. "Os turistas foram liberados em segurança e estão abastecidos com comida e água, estando fora de qualquer situação de risco", disse a prefeitura.

Não há registros de famílias desabrigadas ou desalojadas.

O vendaval desta segunda também causou danos em 13 cidades do Paraná, afetando um total de 274 pessoas, de acordo com a Defesa Civil. A região oeste do estado foi a mais atingida. No município de Santa Helena, por exemplo, os fortes ventos causaram estragos em 62 casas.

CICLONE

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), uma frente fria avança nos estados da região Sul junto ao ciclone extratropical que atingiu especialmente o Rio Grande do Sul -cinco pessoas morreram no estado, e mais de 20 municípios gaúchos foram afetados.

Enquanto a frente fria se desloca para o leste, há chuva significativa, com volumes em torno de 100 mm e fortes rajadas de vento.

De acordo com a equipe do Ciram (Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de SC), as chuvas chegaram a Santa Catarina acompanhadas de rajadas de vento de 70 km/h a 120km/h.

Entre esta terça (5) e a próxima quinta (7), o sol deve aparecer entre nuvens. Na sexta (8), porém, a chuva deve voltar para todas as regiões de SC, principalmente nas áreas próximas da divisa com o estado gaúcho, segundo o Ciram.