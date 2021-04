Templo oferece saúde espiritual, e direito a culto é constitucional, diz líder da Bola de Neve

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O STF (Supremo Tribunal Federal) abriu um perigoso precedente quando mandou às favas o artigo 5º da Constituição, que preserva a liberdade religiosa, e deu sinal verde para que estados e municípios barrem atividades religiosas presenciais na pandemia, diz Rinaldo Seixas Pereira, o apóstolo Rina.

Fundador da Bola de Neve, igreja que tem como marca uma prancha de surfe no púlpito, ele afirma que líderes religiosos sérios não se recusam a seguir o protocolo sanitário contra a Covid-19, então não faria sentido tachá-los de negacionistas.

Rina questiona qual seria a diferença entre uma igreja que ofereça "saúde espiritual em tempos de desesperança" e entrevistas dadas por governadores sobre a crise do coronavírus, com "muito mais aglomeração do que veríamos em qualquer templo religioso".

Pastor alinhado ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), ele conversou com a reportagem na segunda (12), quando o Brasil acumulava mais de 350 mil vítimas da doença.

Pergunta - O STF decidiu que governadores e prefeitos podem fechar templos na pandemia. O que acha disso?

Apóstolo Rina - É interessante como esse debate tem sido conduzido. De repente, líderes religiosos estão no centro da discussão, com claro objetivo de tachá-los de negacionistas, como se em algum momento eles tivessem se negado a cumprir as medidas restritivas.

Agora, uma coisa é uma ação coordenada com o governo, seja ele federal, estadual ou municipal. Outra, absurdamente diferente, é o fechamento compulsório de templos, impedindo o livre exercício da fé, o que é totalmente inconstitucional. Numa democracia, tem que haver garantias de liberdade religiosa.

A pauta não é sobre não contribuir com o combate à pandemia. A Constituição é específica ao afirmar ser "inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos". Ainda assim, o STF julgou esse direito violável. Que precedentes são abertos quando aqueles que deveriam ser os guardiões da Constituição a desconsideram, sem ao menos comprovação científica de que o fechamento dos templos religiosos reduzem os riscos de contaminação?

A maioria dos cientistas compreende que reduz.

AR - Que diferença há entre os cultos que respeitam todas as normas de restrição e a movimentação que se tem em supermercados, no dia a dia de empresas e serviços essenciais, nos lotadíssimos ônibus e metrôs? Foram cerceados os direitos dos partidos políticos ou dos sindicatos se reunirem? Em quantas entrevistas dadas pelos governadores vemos muito mais aglomeração do que veríamos em qualquer templo?

Por que a discussão não considerou a já comprovada importância da fé para tempos de desesperança? Por que se desprezou as obras humanitárias realizadas pelas igrejas, que chegam onde o Estado não chega? E se os templos serão fechados, por quanto tempo?

Epidemiologistas dizem que, mesmo seguindo o protocolo sanitário, reunir-se num templo fechado é arriscado.

AR - É uma doença nova, os epidemiologistas divergem entre si. Ninguém tem certeza do que está dizendo, ou a pandemia já estaria controlada. O governador de Nova York declarou que estranhamente 70% das pessoas que pegaram Covid no estado se contaminaram em casa [em maio de 2020, o democrata Andrew Cuomo afirmou que 66% dos hospitalizados diziam ficar em casa quase sempre].

Ainda que a opinião deles representasse uma verdade absoluta, um culto que respeita limite de ocupação, uso de máscaras e álcool em gel, distanciamento entre os assentos, seria esse um ambiente mais arriscado do que supermercados, bancos, aviões?

A ministra Carmen Lúcia disse que seria até falta de fé manter um templo funcionando nesta fase da pandemia.

AR - Com o respeito que lhe é devido, o que a ministra entende sobre a fé? Poderia ela ter mais propriedade no assunto do que aqueles que entregaram suas vidas para viver e ensinar a fé? O papel dela não é esse, é garantir que a Constituição, e não opiniões pessoais, seja o fundamento para a tomada de decisões tão importantes como essa.

O senhor acredita que cristãos precisam se reunir presencialmente para cultuar Deus?

AR - Mais importante do que minha opinião é o que a própria Bíblia diz sobre o assunto. O cristianismo é talvez a única religião do mundo em que, além de olhar para o alto, você precisa olhar para os lados. Além de comunhão com Deus, você precisa de comunhão com outros cristãos. Além de amar Deus, você precisa amar o próximo.

É possível adorar Deus mesmo sem ir à igreja?

AR - É possível cultuar Deus em quaisquer lugar e situação. Porém, congregar é uma das disciplinas para se garantir saúde espiritual. A igreja é tão importante para cristãos como as sinagogas para judeus e as mesquitas para muçulmanos.

Como a Bola de Neve está tocando atividades religiosas na pandemia?

AR - Estamos transmitindo as pregações online, fazendo as células [encontro nos lares] e as reuniões menores pelo Zoom. A igreja como um todo precisou se flexibilizar para se adaptar à nova realidade.

O reverendo Augustus Nicodemus Lopes disse que muitas igrejas não querem fechar por temer queda nos dízimos. Vê isso?

AR - Nicodemus sabe que as igrejas, como qualquer outra instituição, podem receber suas doações até por aplicativos. Não há necessidade de cultos presencias para haver arrecadação. O que me parece é que ele esqueceu a ética e aproveitou a oportunidade para fazer o que já faz há muitos anos: atacar aqueles que pensam teologicamente diferente, principalmente pentecostais e neopentecostais, como se fossem um subproduto do Evangelho, e ele, um guardião da verdade. Infelizmente, sobrou prepotência, faltou humildade e senso de unidade.

O pastor Antonio Carlos Costa disse que é infantilismo espiritual defender cultos presenciais no auge da crise.

AR - Como poderia uma disciplina essencial para ajudar tantos que perderam fonte de renda, entes queridos, perspectiva de futuro, e que se sentem depressivos, ser um infantilismo espiritual? Diria a esse colega que os momentos de crise são quando os pastores fazem a diferença na vida das ovelhas. Convidaria-o a dar uma volta na cracolândia, para entender as reais mazelas da sociedade. Diria a ele que preferiria também usar as restrições para ficar em casa assistindo à Netflix, mas minha vocação não me permite.