Tempestade derruba tendas e encerra vacinação contra a Covid-19 em drive-thru na zona sul de SP

No momento, não havia nenhum carro aguardando em fila para a vacinação. Segundo uma funcionária, o movimento deste sábado foi fraco: menos de cem pessoas compareceram ao local. As vacinas, todas AstraZeneca, foram encaminhadas para uma UBS da região.

A chuva forte e ventania, que começaram por volta das 15h30 deste sábado (29), derrubaram tendas de apoio no drive-thru montado no local. Não houve feridos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma tempestade com cerca de dez minutos de duração interrompeu a vacinação contra a Covid-19 no Ginásio do Ibirapuera, na zona sul da cidade de São Paulo.

